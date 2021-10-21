Как отметили в коммунальном предприятии, тарифы увеличили в связи с окончанием срока действия цен для Киевтеплоэнерго, которые были установления распоряжением КГГА в конце 2020 года.

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Чиновники отметили, что в структуре цен на отопление для потребителей цена на топливо составляет около 80%.

Платить по рыночной цене



Цены на газ привели к росту тарифов на отопление для всех, кроме населения / Иллюстрация Киевтеплоэнерго

В Киевтеплоэнерго отметили, что новые тарифы установили только для 3 категорий потребителей:

бюджетных учреждений;

коммерческих учреждений;

религиозных организаций;

Платить за отопление теперь придется по рыночной цене природного газа. Ранее тысяча кубометров газа стоила почти 11 600 гривен с НДС, однако в октябре коммунальщики пересчитали тарифы. С октября 2021 за тысячу кубометров газа потребителям придется платить почти 25 тысяч гривен.

Будут действовать эти тарифы до 30 сентября 2022 года.