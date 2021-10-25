В общем потеплели батареи в 5600 домах киевлян. Впрочем, в ближайшее время представители местной власти обещают подключить к отоплению все многоэтажки столицы.
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Чиновники также отметили, что процент подключения инвестиционных или ведомственных домов, или домов с ОСМД или жилищно-строительными кооперативами достаточно мал – тепло подали только в 20% из них.
1600 домов не могут подключить без заявок
Коммунальщики подчеркивают, что многоэтажки, которые обслуживают ОСМД или ЖСК, подключаются исключительно по индивидуальным заявкам их органов правлений.
По разным причинам, в частности, стремясь сэкономить энергоносители, большинство домов не обратились для подключения. Городские власти настойчиво просят проинформировать об этих решениях жителей домов или обратиться с соответствующими заявками,
– подчеркнули в КГГА.
Также представители местной власти напомнили, что несмотря на рост стоимости газа тарифы на тепло для населения не увеличили.
Почему в Киеве включают отопление постепенно
По данным КГГА, система теплоснабжения Киева является одной из крупнейших в Европе. Она представляет собой комплекс из:
- 3 теплоэлектроцентралей;
- 200 котельных;
- более 2700 тысяч километров теплосетей.
Все системы теплоснабжения вводят в работу на полную мощность постепенно, чтобы избежать резкого увеличения нагрузки и предотвратить аварийности.