В общем потеплели батареи в 5600 домах киевлян. Впрочем, в ближайшее время представители местной власти обещают подключить к отоплению все многоэтажки столицы.

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Чиновники также отметили, что процент подключения инвестиционных или ведомственных домов, или домов с ОСМД или жилищно-строительными кооперативами достаточно мал – тепло подали только в 20% из них.

1600 домов не могут подключить без заявок

Коммунальщики подчеркивают, что многоэтажки, которые обслуживают ОСМД или ЖСК, подключаются исключительно по индивидуальным заявкам их органов правлений.

По разным причинам, в частности, стремясь сэкономить энергоносители, большинство домов не обратились для подключения. Городские власти настойчиво просят проинформировать об этих решениях жителей домов или обратиться с соответствующими заявками,

– подчеркнули в КГГА.

Также представители местной власти напомнили, что несмотря на рост стоимости газа тарифы на тепло для населения не увеличили.

Почему в Киеве включают отопление постепенно

По данным КГГА, система теплоснабжения Киева является одной из крупнейших в Европе. Она представляет собой комплекс из:

3 теплоэлектроцентралей;

200 котельных;

более 2700 тысяч километров теплосетей.

Все системы теплоснабжения вводят в работу на полную мощность постепенно, чтобы избежать резкого увеличения нагрузки и предотвратить аварийности.