У КМДА жорстко звернулися до Міністерства культури через пожежу в костелі святого Миколая

Заступник Віталія Кличка Володимир Прокопів стверджує, що за майже місяць з моменту пожежі в костелі у Києві у мінкульті не надали відповіді на жодне питання про реставрацію будівлі. Також представники уряду нібито цілеспрямовано ігнорують представників місцевої влади.

За словами заступника очільника КМДА, держава має якомога швидше відновити костел святого Миколая. На допомогу мінкульту, на балансі якого перебуває будівля, кинулися представники бізнесу, католицької спільноти, а також місцевої влади.

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Однак попри резонанс та необхідність реставрації ніхто не почув від профільного міністерства відповіді на просте питання: хто, коли та як відновлюватиме собор.

У КМДА вимагають включення до робочої групи

Прокопів звернувся до мінкульту з вимогами інформувати місцеву владу про рішення щодо реставрації костелу. Крім того, застуник Кличка вимагає, аби посадовці КМДА були включені до робочої групи з питань контролю за ходом відновлення собору.



Як профільний заступник голови КМДА, закликаю Міністерство культури та інформаційної політики України включити представників Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, а також депутатів Київради до робочої групи з питань громадського контролю за ходом відновлювальних робіт у Костелі Святого Миколая,

– підкреслив Прокопів.