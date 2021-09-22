У КМДА жорстко звернулися до Міністерства культури через пожежу в костелі святого Миколая
Джерело:телеграм Володимира Прокопіва
Заступник Віталія Кличка Володимир Прокопів стверджує, що за майже місяць з моменту пожежі в костелі у Києві у мінкульті не надали відповіді на жодне питання про реставрацію будівлі. Також представники уряду нібито цілеспрямовано ігнорують представників місцевої влади.
За словами заступника очільника КМДА, держава має якомога швидше відновити костел святого Миколая. На допомогу мінкульту, на балансі якого перебуває будівля, кинулися представники бізнесу, католицької спільноти, а також місцевої влади.
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Однак попри резонанс та необхідність реставрації ніхто не почув від профільного міністерства відповіді на просте питання: хто, коли та як відновлюватиме собор.
У КМДА вимагають включення до робочої групи
Прокопів звернувся до мінкульту з вимогами інформувати місцеву владу про рішення щодо реставрації костелу. Крім того, застуник Кличка вимагає, аби посадовці КМДА були включені до робочої групи з питань контролю за ходом відновлення собору.
Як профільний заступник голови КМДА, закликаю Міністерство культури та інформаційної політики України включити представників Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, а також депутатів Київради до робочої групи з питань громадського контролю за ходом відновлювальних робіт у Костелі Святого Миколая,
– підкреслив Прокопів.
Пожежа у костелі святого Миколая: що відомо
- Ввечері 3 вересня в будівлі собору сталася масштабна пожежа.
- Вогонь знищив унікальний орган, виготовлений на замовлення у 1980 році в Чехословаччині.
- Після пожежі католики посилили боротьбу за повернення їм будівлі. Втім, у Мінкульті виступили проти ідеї повернення костелу.
- 10 вересня Володимир Зеленський доручив Кабміну негайно відреставрувати костел та пришвидшити реалізацію проєкту, який передбачає передачу церкви католицькій громаді.
- В уряді після цього заявили, що реставрацію хочуть почати найближчим часом, однак долю будівлі займатиметься міністерство культури.