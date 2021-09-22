За словами заступника очільника КМДА, держава має якомога швидше відновити костел святого Миколая. На допомогу мінкульту, на балансі якого перебуває будівля, кинулися представники бізнесу, католицької спільноти, а також місцевої влади.
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Однак попри резонанс та необхідність реставрації ніхто не почув від профільного міністерства відповіді на просте питання: хто, коли та як відновлюватиме собор.
У КМДА вимагають включення до робочої групи
Прокопів звернувся до мінкульту з вимогами інформувати місцеву владу про рішення щодо реставрації костелу. Крім того, застуник Кличка вимагає, аби посадовці КМДА були включені до робочої групи з питань контролю за ходом відновлення собору.
Як профільний заступник голови КМДА, закликаю Міністерство культури та інформаційної політики України включити представників Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, а також депутатів Київради до робочої групи з питань громадського контролю за ходом відновлювальних робіт у Костелі Святого Миколая,
– підкреслив Прокопів.
Пожежа у костелі святого Миколая: що відомо
- Ввечері 3 вересня в будівлі собору сталася масштабна пожежа.
- Вогонь знищив унікальний орган, виготовлений на замовлення у 1980 році в Чехословаччині.
- Після пожежі католики посилили боротьбу за повернення їм будівлі. Втім, у Мінкульті виступили проти ідеї повернення костелу.
- 10 вересня Володимир Зеленський доручив Кабміну негайно відреставрувати костел та пришвидшити реалізацію проєкту, який передбачає передачу церкви католицькій громаді.
- В уряді після цього заявили, що реставрацію хочуть почати найближчим часом, однак долю будівлі займатиметься міністерство культури.