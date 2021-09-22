По словам заместителя главы КГГА, государство должно как можно скорее восстановить костел святого Николая. На помощь минкульта, на балансе которого находится здание, бросились представители бизнеса, католического сообщества, а также местной власти.
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Однако несмотря на резонанс и необходимость реставрации никто не услышал от профильного министерства ответа на простой вопрос: кто, когда и как будет восстанавливать собор.
В КГГА требуют включения в рабочую группу
Прокопив обратился в минкульт с требованиями информировать местные власти о решении по реставрации костела. Кроме того, заместитель Кличко требует, чтобы чиновники КГГА были включены в рабочую группу по вопросам контроля за ходом восстановления собора.
Как профильный заместитель председателя КГГА, призываю Министерство культуры и информационной политики Украины включить представителей Департамента охраны культурного наследия КГГА, а также депутатов Киевсовета в рабочую группу по вопросам общественного контроля за ходом восстановительных работ в костеле Святого Николая,
– подчеркнул Прокопив.
Пожар в костеле святого Николая: что известно
- Вечером 3 сентября в здании собора произошел масштабный пожар.
- Огонь уничтожил уникальный орган, изготовленный на заказ в 1980 году в Чехословакии.
- После пожара католики усилили борьбу за возвращение им здания. Впрочем, в Минкульте выступили против идеи возвращения костела.
- 10 сентября Владимир Зеленский поручил Кабмину немедленно отреставрировать костел и ускорить реализацию проекта, который предполагает передачу церкви католической общине.
- В правительстве после этого заявили, что реставрацию хотят начать в ближайшее время, однако судьбу здания будет заниматься Министерство культуры.