КМДА зупинила руйнування історичного будинку Маліна

На Тургенєвській, 22 КМДА зупинила можливий демонтаж будинку Маліна. Техніку на територію історичної пам'ятника завезли 2 вересня увечері. Ситуацію вирішили шляхом переговорів.

Будинок Маліна не має статусу об'єкта культурної спадщини. Проте Київрада ввела заборону на його реконструкцію.

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Техніку прибрали

Коли до будинку Маліна ввезли будівельну техніку, КМДА одразу дізналась про це. До історичної пам'ятки відправили інспекцію Департаменту охорони культурної спадщини та інспекцію Департаменту благоустрою.

Спеціалісти почали перемовини з власниками техніки та працівниками. У результаті розмови техніку з території будинку Маліна вже прибрали.

До вирішення інциденту долучився також голова Шевченківського району Олег Гаряга.

Демонтаж будинку Маліна: що відомо

2 вересня ввечері на територію пам'ятки почали завозити техніку.

Ймовірно, люди хотіли демонтувати, а то й знищити історичний будинок.

Хоч відомо, що Київрада напередодні ввела мораторій на пам'ятки XIX – XX століть.

Мінкульт відреагував на інцидент і заявив, що однієї заборони мало.

Там кажуть, що терміново треба затвердити історико-архітектурний опорний план.