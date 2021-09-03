Дом Малина не имеет статуса объекта культурного наследия. Однако Киевсовет ввел запрет на его реконструкцию.

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Технику убрали

Когда к дому Малина привезли строительную технику, КГГА сразу узнала об этом. К историческому памятнику отправили инспекцию Департамента охраны культурного наследия и инспекцию Департамента благоустройства.

Специалисты начали переговоры с владельцами техники и работниками. В результате разговора технику с территории дома Малина уже убрали.

К решению инцидента присоединился также председатель Шевченковского района Олег Гаряга.

Обратите внимание! Дом Малина – исторический памятник 19 века в Киеве. В 2018 году уже была попытка уничтожить этот дом. Однако после огласки демонтаж прекратили.

Демонтаж здания Малина: что известно