Будинок Маліна не має статусу об'єкта культурної спадщини. Проте Київрада ввела заборону на його реконструкцію.

До теми Попри мораторій: Мінкульт заявив про загрозу для чергової історичної будівлі Києва

Техніку прибрали

Коли до будинку Маліна ввезли будівельну техніку, КМДА одразу дізналась про це. До історичної пам'ятки відправили інспекцію Департаменту охорони культурної спадщини та інспекцію Департаменту благоустрою.

Спеціалісти почали перемовини з власниками техніки та працівниками. У результаті розмови техніку з території будинку Маліна вже прибрали.

До вирішення інциденту долучився також голова Шевченківського району Олег Гаряга.

Зверніть увагу! Будинок Маліна – історична пам'ятка 19 століття в Києві. У 2018 році вже була спроба знищити цей будинок. Однак після розголосу демонтаж припинили.

Демонтаж будинку Маліна: що відомо