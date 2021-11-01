В КНУ мусульманці не видавали студквиток через фото у хіджабі

В Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка виникла прикра ситуація з дівчиною-мусульманкою. Їй відмовили у видачі студентського квитка через фото у хіджабі.

Конфлікт виник на початку навчального року, коли усіх студентів попросили принести фото на документи. Однак одне фото адміністрація вишу таки не прийняла.

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Підбивали на гріх

Пояснюючи свою відмову, співробітники університету заявили студентці, що її фото нібито не відповідає стандартам офіційних документів.

Від дівчини вимагали нового фото без головного убору, однак не зважили на те, що в мусульманстві зняття жінкою хіджабу вважається гріхом.

На захист студентки стали її одногрупники, підтримавши важливі для неї релігійні принципи.

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Зрештою конфлікт між адміністрацією та мусульманкою вдалося владнати, і документ їй таки видали. Однак інші студенти наразі неохоче говорять про цю ситуацію, бо бояться негативних наслідків для себе.

У 2019 році МВС видало наказ, у якому дозволило громадянам фотографуватися на документи в головному уборі з релігійних чи медичних причин.