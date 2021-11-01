В КНУ мусульманці не видавали студквиток через фото у хіджабі
1 листопада 2021 , 20:30Читать новость на русском
Джерело:"КиевVласть"
В Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка виникла прикра ситуація з дівчиною-мусульманкою. Їй відмовили у видачі студентського квитка через фото у хіджабі.
Конфлікт виник на початку навчального року, коли усіх студентів попросили принести фото на документи. Однак одне фото адміністрація вишу таки не прийняла.
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Підбивали на гріх
- Пояснюючи свою відмову, співробітники університету заявили студентці, що її фото нібито не відповідає стандартам офіційних документів.
- Від дівчини вимагали нового фото без головного убору, однак не зважили на те, що в мусульманстві зняття жінкою хіджабу вважається гріхом.
- На захист студентки стали її одногрупники, підтримавши важливі для неї релігійні принципи.
Непорозуміння вичерпали, але молодь побоюється
Зрештою конфлікт між адміністрацією та мусульманкою вдалося владнати, і документ їй таки видали. Однак інші студенти наразі неохоче говорять про цю ситуацію, бо бояться негативних наслідків для себе.Зверніть увагу! У 2019 році МВС видало наказ, у якому дозволило громадянам фотографуватися на документи в головному уборі з релігійних чи медичних причин.