В КНУ мусульманці не видавали студквиток через фото у хіджабі

1 листопада 2021 , 20:30
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Джерело:

"КиевVласть"

В Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка виникла прикра ситуація з дівчиною-мусульманкою. Їй відмовили у видачі студентського квитка через фото у хіджабі.

Конфлікт виник на початку навчального року, коли усіх студентів попросили принести фото на документи. Однак одне фото адміністрація вишу таки не прийняла.

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Підбивали на гріх

  • Пояснюючи свою відмову, співробітники університету заявили студентці, що її фото нібито не відповідає стандартам офіційних документів.
  • Від дівчини вимагали нового фото без головного убору, однак не зважили на те, що в мусульманстві зняття жінкою хіджабу вважається гріхом.
  • На захист студентки стали її одногрупники, підтримавши важливі для неї релігійні принципи.

Непорозуміння вичерпали, але молодь побоюється

Зрештою конфлікт між адміністрацією та мусульманкою вдалося владнати, і документ їй таки видали. Однак інші студенти наразі неохоче говорять про цю ситуацію, бо бояться негативних наслідків для себе.

Зверніть увагу! У 2019 році МВС видало наказ, у якому дозволило громадянам фотографуватися на документи в головному уборі з релігійних чи медичних причин.
Автор: Вікторія Довгань