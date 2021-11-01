Конфликт возник в начале учебного года, когда всех студентов попросили принести фотографии на документы. Однако одно фото администрация вуза не приняла.

Важное Скандал в университете Богомольца: невакцинированных студентов могут отчислить

Подбивали на грех

Объясняя свой отказ, сотрудники университета заявили студентке, что ее фото не соответствует стандартам официальных документов.

От девушки требовали новое фото без головного убора, однако не учли того, что в мусульманстве снятие женщиной хиджаба считается грехом.

В защиту студентки встали ее одногруппники, поддержав важные для нее религиозные принципы.

Недоразумения уладили, но молодежь опасается

В конце концов, конфликт между администрацией и мусульманкой удалось уладить, и документ ей все-таки выдали. Однако другие студенты пока неохотно говорят об этой ситуации, потому что боятся негативных последствий для себя.

Обратите внимание! В 2019 году МВД издало приказ, в котором разрешило гражданам фотографироваться на документы в головном уборе по религиозным или медицинским причинам.