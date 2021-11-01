Конфлікт виник на початку навчального року, коли усіх студентів попросили принести фото на документи. Однак одне фото адміністрація вишу таки не прийняла.

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Підбивали на гріх

  • Пояснюючи свою відмову, співробітники університету заявили студентці, що її фото нібито не відповідає стандартам офіційних документів.
  • Від дівчини вимагали нового фото без головного убору, однак не зважили на те, що в мусульманстві зняття жінкою хіджабу вважається гріхом.
  • На захист студентки стали її одногрупники, підтримавши важливі для неї релігійні принципи.

Непорозуміння вичерпали, але молодь побоюється

Зрештою конфлікт між адміністрацією та мусульманкою вдалося владнати, і документ їй таки видали. Однак інші студенти наразі неохоче говорять про цю ситуацію, бо бояться негативних наслідків для себе.