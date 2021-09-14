Коли в Києві посилять карантин: прогноз Держпродспоживслужби
Джерело:24 канал
На думку Держпродспоживслужби, ситуація погіршиться в листопаді. Тоді ж і посилять карантин. Якраз у листопаді батьки й діти повернуться з осінніх канікул, коли вируватимуть грип та ГРВІ.
Через появу нових збудників ситуація може погіршитися. Про це розповів голова Споживслужби Олег Рубан 14 вересня в ефірі одного з українських телеканалів.
До теми У Києві мають провакцинувати щонайменше 80% освітян
Нові збудники
Епідемічна ситуація в Києві змінюється ледь не щотижня. Рубан каже, що може зможе з'явитися новий збудник, окрім Дельти. За таких умов ситуація в столиці значно погіршиться.
Чиновник каже, що карантин можуть посилити в листопаді. Оскільки діти, вчителі та батьки повернуться з осінніх канікул. Тоді ж буде поширюватися грип і ГРВІ.
Погіршення ситуації буде в листопаді, після повернення дітей і батьків з канікулярного періоду, коли будуть вирувати грип і ГРВІ,
– каже голова Держпродспоживслужби.
Якщо в місті масово не вакцинуватимуть, то карантин необхідно буде посилити. Адже епідемічна ситуація погіршиться й обмежень важко буде уникнути.Зверніть увагу! За рішенням Кабміну, 80% працівників будь-якої галузі повинні бути вакциновані. Раніше Рубан зазначав, що цієї норми дотримуються не всі. Проте вже з 20 вересня порушників будуть штрафувати.