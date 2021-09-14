Через появу нових збудників ситуація може погіршитися. Про це розповів голова Споживслужби Олег Рубан 14 вересня в ефірі одного з українських телеканалів.

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Нові збудники

Епідемічна ситуація в Києві змінюється ледь не щотижня. Рубан каже, що може зможе з'явитися новий збудник, окрім Дельти. За таких умов ситуація в столиці значно погіршиться.

Чиновник каже, що карантин можуть посилити в листопаді. Оскільки діти, вчителі та батьки повернуться з осінніх канікул. Тоді ж буде поширюватися грип і ГРВІ.

Погіршення ситуації буде в листопаді, після повернення дітей і батьків з канікулярного періоду, коли будуть вирувати грип і ГРВІ,

– каже голова Держпродспоживслужби.

Якщо в місті масово не вакцинуватимуть, то карантин необхідно буде посилити. Адже епідемічна ситуація погіршиться й обмежень важко буде уникнути.

Зверніть увагу! За рішенням Кабміну, 80% працівників будь-якої галузі повинні бути вакциновані. Раніше Рубан зазначав, що цієї норми дотримуються не всі. Проте вже з 20 вересня порушників будуть штрафувати.