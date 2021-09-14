Таке рішення ухвалили 13 вересня на селекторній нараді Офісу Президента. Для цього ОДА та КМДА мають організувати виїзд мобільних медичних бригад до закладів освіти.

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Навчальні заклади зможуть працювати завжди

Вакцинувати мінімум 80% освітян вирішили для того, щоб заклади освіти завжди могли функціонувати.

Якщо працівникам зроблять щеплення хоча б однією дозою, то школи та інші заклади працюватимуть і в жовтій, і в червоній зонах.

Мобільні бригади з імунізації COVID-19 мають провакцинувати освітян до 20 вересня. Також медики повинні провести бесіди щодо щеплень серед колективів.

Вакцинуватися треба й батькам

У МОЗ кажуть, що вакцинація – це спільна відповідальність.

Тому вакцинуватися мають всі: як працівники навчальних закладів, так і батьки учнів.

Щеплення захищатиме від важкого перебігу коронавірусу батьків.

Вакциновані дорослі також вбережуть своїх дітей, які не мають права робити щеплень.

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