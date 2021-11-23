Колона з пів сотні машин: у Києві відбувся автопробіг на підтримку Саакашвілі

23 листопада 2021 , 14:33
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Джерело:

UA TV

У Києві 23 листопада влаштували автопробіг на підтримку затриманого в Грузії Міхеіла Саакашвілі. До заходу долучились близько пів сотні автівок.

Машини спочатку їхали від проспекту Перемоги до посольства Грузії в Україні, а потім – попрямували бульваром Шевченка.

До теми Саакашвілі у військовому госпіталі в Горі почав приймати їжу

На авто були прапори України та Грузії. Також їх декорували плакатами з портретами Саакашвілі та написами: "Ukraine must fight for Misha, Free Saakashvilli".


Автопробіг на підтримку Саакашвілі / Фото UA TV

Вимоги учасників акції

  • Соратники Саакашвілі закликали звільнити колишнього президента Грузії та громадянина України.
  • також просять надати йому необхідну медичну допомогу, 
  • забезпечити безперешкодне спілкування Саакашвілі з адвокатами та рідними.

За рухом авто слідкували правоохоронці.


Автопробіг у Києві / Фото UA TV


За акцією пильнували правоохоронці / Фото UA TV

Останні новини про стан Саакашвілі

  • Політик почав голодувати 1 жовтня, коли його затримали у Грузії. Він повернувся туди напередодні парламентських виборів.
  • Затримали експрезидента через те, що у Грузії Саакашвілі засуджений одразу за кількома справами.
  • Політик відмовлявся від переводу у тюремну лікарню, але 8 листопада його таки етапували у лікарню Глданської в'язниці.
  • Через голодування стан здоров'я Саакашвілі суттєво погіршився. У нього з'явились тяжкі ускладнення – судоми, викликані енцефалопатією Верніке.
  • Згодом політика перевели до військового шпиталю в грузинському місті Горі. Там він вже почав приймати їжу.
Автор: Ольга Музика