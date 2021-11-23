Машини спочатку їхали від проспекту Перемоги до посольства Грузії в Україні, а потім – попрямували бульваром Шевченка.
До теми Саакашвілі у військовому госпіталі в Горі почав приймати їжу
На авто були прапори України та Грузії. Також їх декорували плакатами з портретами Саакашвілі та написами: "Ukraine must fight for Misha, Free Saakashvilli".
Автопробіг на підтримку Саакашвілі / Фото UA TV
Вимоги учасників акції
- Соратники Саакашвілі закликали звільнити колишнього президента Грузії та громадянина України.
- також просять надати йому необхідну медичну допомогу,
- забезпечити безперешкодне спілкування Саакашвілі з адвокатами та рідними.
За рухом авто слідкували правоохоронці.
Автопробіг у Києві / Фото UA TV
За акцією пильнували правоохоронці / Фото UA TV
Останні новини про стан Саакашвілі
- Політик почав голодувати 1 жовтня, коли його затримали у Грузії. Він повернувся туди напередодні парламентських виборів.
- Затримали експрезидента через те, що у Грузії Саакашвілі засуджений одразу за кількома справами.
- Політик відмовлявся від переводу у тюремну лікарню, але 8 листопада його таки етапували у лікарню Глданської в'язниці.
- Через голодування стан здоров'я Саакашвілі суттєво погіршився. У нього з'явились тяжкі ускладнення – судоми, викликані енцефалопатією Верніке.
- Згодом політика перевели до військового шпиталю в грузинському місті Горі. Там він вже почав приймати їжу.