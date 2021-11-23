Машини спочатку їхали від проспекту Перемоги до посольства Грузії в Україні, а потім – попрямували бульваром Шевченка.

До теми Саакашвілі у військовому госпіталі в Горі почав приймати їжу

На авто були прапори України та Грузії. Також їх декорували плакатами з портретами Саакашвілі та написами: "Ukraine must fight for Misha, Free Saakashvilli".



Автопробіг на підтримку Саакашвілі / Фото UA TV

Вимоги учасників акції

Соратники Саакашвілі закликали звільнити колишнього президента Грузії та громадянина України.

також просять надати йому необхідну медичну допомогу,

забезпечити безперешкодне спілкування Саакашвілі з адвокатами та рідними. За рухом авто слідкували правоохоронці.

Автопробіг у Києві / Фото UA TV

За акцією пильнували правоохоронці / Фото UA TV

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