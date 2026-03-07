Укр Рус
Київ Вибухи у Києві Комбінований удар Росії: влада повідомила, які наслідки для Києва
7 березня, 07:43
Оновлено - 08:00, 7 березня

Комбінований удар Росії: влада повідомила, які наслідки для Києва

Сергій Попович
Основні тези
  • В ніч на 7 березня Росія атакувала Київ ракетами і безпілотниками, спричинивши пожежу в Голосіївському районі, яку було ліквідовано.
  • У Деснянському і Дніпровському районах виявлено уламки, але потерпілих немає.

Вночі 7 березня Росія атакувала Київ безпілотниками і ракетами. У кількох локаціях виявлені уламки.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Що відомо про наслідки російської атаки по Києву?

В ніч на 7 березня Росія здійснила комбіновану атаку по Києву ракетами і дронами.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа на території нежитлової забудови. Загоряння ліквідували.

У Деснянському районі уламок ракети виявили на дорозі. Ніхто не постраждав, пожежі немає.

У Дніпровському районі уламки виявлені на 3 локаціях. У цьому випадку потерпілих теж немає.

Що відомо про нічну атаку по Києву?

  • Уночі 7 березня російська армія запустила ударні БпЛА на Київ та Київську область. Згодом ворог також застосував балістичні ракети.

  • У місті та області чули роботу ППО. Повітряна тривога лунала у Києві з 00:48, у Київській області ще довше.