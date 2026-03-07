Комбінований удар Росії: влада повідомила, які наслідки для Києва

Вночі 7 березня Росія атакувала Київ безпілотниками і ракетами. У кількох локаціях виявлені уламки.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Дивіться також Росіяни масовано атакували Одесу: куди влучив ворог

Що відомо про наслідки російської атаки по Києву?

В ніч на 7 березня Росія здійснила комбіновану атаку по Києву ракетами і дронами.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа на території нежитлової забудови. Загоряння ліквідували.

У Деснянському районі уламок ракети виявили на дорозі. Ніхто не постраждав, пожежі немає.

У Дніпровському районі уламки виявлені на 3 локаціях. У цьому випадку потерпілих теж немає.

Що відомо про нічну атаку по Києву?