Комендантська година на Київщині триватиме з 1 квітня 21:00 до 6:00

У Київській області комендантська година триватиме сьогодні, 1 квітня, з 21:00 до 2 квітня 6:00. Тимчасові обмеження діятимуть на всі райони регіону.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк. Він нагадав, що під час комендантського часу не можна перебувати на вулицях та в громадських місцях без спецперепустки та посвідчення особи.

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Втрачати пильність – зарано

Хоча останніми днями наші сили оборони звільнили від окупантів багато міст та сіл Київщини, втрачати пильність ще зарано. Тож кожен має бути ефективним на своєму фронті,

– зазначив Павлюк.

Він також додав, що поки українська сторона зачищає населені пункти від небезпеки – цивільні мають берегти себе. Саме тому вони повинні дотримуватися рекомендацій влади.

До слова, на Київщині триває зачистка після виведення російських окупантів з населених пунктів. У МВС заявили, що від загарбників постраждали тисячі мешканців області.

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