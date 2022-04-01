Радісну новину сповістив міський голова Броварів Ігор Сапожко в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал. За його словами, ворога вдалося прогнати практично з усього району.

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Мешканці Броварів повертаються додому

Зараз у самому місті почалася зачистка. При цьому триває укріплення Броварів: тут облаштовують блокпости та готуються до оборони, щоб бути напоготові.

Російські війська покинули весь Броварський район, і Збройні Сили України будуть проводити зачистку населених пунктів від ворожої техніки, окупантів, можливо, замінованих місць,

– наголосив Ігор Сапожко.

Мер Броварів додав, що чимало мешканців уже повернулися у місто. Поступово відновлює свою роботу малий та середній бізнес.

Місто починає жити своїм життям. Оскільки у нас був надійний захист від ЗСУ, то ми завжди говорили про те, що все спокійно, все добре,

– підсумував міський голова.

Нагадаємо, що раніше Кремль заявляв про нібито "відведення" військ на Київщині та Чернігівщині. І хоча довіряти окупантам не варто, просто частково ворог справді перегруповує свої сили, що підтвердив зокрема глава НАТО Єнс Столтенберг.

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