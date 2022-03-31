Таку інформацію він озвучив під час виступу у Брюсселі. За його словами, цю інформацію надала розвідка.

Важливо Частину військ і техніки ворога перекидають залізницею з Білорусі в Росію, – Генштаб

"Росія намагається перегрупуватися, поповнити запаси та посилити свій наступ на Донбасі", – зазначив Єнс Столтенберг.

Крім того, він додав, що Росія продовжує тиск на Київ та інші міста. Тому можна очікувати додаткових наступальних дій, які принесуть ще більше страждань.

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