Такую информацию он озвучил во время выступления в Брюсселе. По его словам, эту информацию предоставила разведка.

Важно Часть войск и техники врага перебрасывают по железной дороге из Беларуси в Россию, – Генштаб

"Россия пытается перегруппироваться, пополнить запасы и усилить свое наступление на Донбассе", – отметил Йенс Столтенберг.

Кроме того, он добавил, что Россия продолжает давление на Киев и другие города. Поэтому можно ожидать дополнительных наступательных действий, которые принесут еще больше страданий.

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