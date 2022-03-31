Такая информация сегодня, 31 марта, обнародована Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины. В то же время, военный орган заметил активность на российско-белорусском железнодорожном сообщении.

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Россия привлекает новый личный состав

Враг не оставляет надежды восстановить полномасштабное наступление в Восточную операционную зону (территория Луганской и Донецкой области). Однако пока их сил недостаточно. Следовательно, оккупанты принимают меры по перегруппировке и формированию группировок вооруженных сил России.

Генштаб сообщает, что захватчики начали привлекать личный состав и технику своего главного партнера Беларуси.

Зафиксирован переброс части войск и техники врага с территории республики Беларусь на территорию РФ железнодорожным транспортом,

– пишет Генштаб.

Обратите внимание: враг пытался обойти наши подразделения, однако это не удалось.