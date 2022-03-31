Таку інформацію сьогодні, 31 березня, оприлюднив Генеральний штаб Збройних Сил України. Водночас військовий орган помітив активність на російсько-білоруському залізничному сполученні.

Читайте також Росіяни намагаються захопити Попасну, Рубіжне та Маріуполь

Росія залучає новий особовий склад

Ворог не полишає надій відновити повномасштабний наступ у Східну операційну зону (територія Луганської та Донецької області). Проте наразі їхніх сил недостатньо. Відтак, окупанти вживають заходів щодо перегрупування та формування угруповань збройних сил Росії.

Генштаб повідомляє, що загарбники розпочали залучати особовий склад та техніку свого головного партнера – Білорусі.

Зафіксовано перекидання частини військ та техніки ворога з території республіки Білорусь на територію РФ залізничним транспортом,

– пише Генштаб.

Зверніть увагу: ворог намагався обійти наші підрозділи, однак йому це не вдалося.

До теми – втрати загарбників станом на ранок 31 березня: