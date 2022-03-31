На залізничну станцію "Ровеньки" прибули ешелони з озброєнням і технікою. Окупанти намагаються штурмувати блокадний Маріуполь.

До теми Британська розвідка очікує запеклих боїв в передмістях Києва

Росіяни почали активніше завдавати авіаудари із застосуванням літаків оперативно-тактичної авіації. Вони обстрілюють об'єкти у:

Лисичанську,

Рубіжному,

Попасній,

Кремінній.

Ворог намагався обійти наші підрозділи, однак це йому, на щастя, не вдалося.

До теми дивіться відео про втрати рашистів станом на ранок 31 березня: