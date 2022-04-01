Про звільнення українськими військовими Вишеграда в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Українці звільнили село Вишеград

Заступниця глави Міноборони зазначила, що окупантів вдалося вибити з села Вишеград Бучанського району, а не Вишгорода, як повідомляли раніше. Адже це місто росіяни не окуповували.

Маляр зауважила, що такі неточності трапляються, адже зараз є дуже багато інформації. Бойові дії тривають майже по всій країні.

Раніше ми зосереджувалися на Донецькій і Луганській областях, і вся країна знала населені пункти там, було все просто й очевидно. Зараз справді складно. Обмовки трапляються і бувають помилки образливі,

– наголосила заступниця міністра.

Водночас вона відзначила, що якщо помилки трапляються, то важливо їх виправити.

Нагадаємо, раніше заступник начальника штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил Олександр Грузевич заявив, що українська армія відновила контроль над Вишгородом.

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