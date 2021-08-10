Дрифтери Red Bull із Софійської площі поїхали дознімати ролик на Кільцеву дорогу

У центрі Києва на Софійській площі організували незаконне дрифт-шоу. Там відбулись зйомки для компанії Red Bull. Відомо, що після скандалу, учасники поїхали дознімати ролик на Кільцеву дорогу.

Дрифт-шоу відбулося зранку 10 липня. Дознімали відео вже у спеціально призначеному майданчику.

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Були ще блогери-ізюзіоністи

Повідомляють, що дрифтувати працівники Red Bull поїхали в інше місце – на Кільцеву дорогу. На місці було багато камер, тому, очевидно, це знімали на відео. На дрифт-майданчику був лімузин. Це ще один доказ того, що дрифт відбувся не просто так.

У цьому заході брала участь не лише Alyona Alyona, але й блогери-ілюзіоністи Magic Five. Проте давати коментар вони не захотіли.

Ймовірна організаторка заходу розповіла, що команда подавала необхідні запити у Київську міську держадміністрацію. На питання про незаконну зйомку вона не відповіла.

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