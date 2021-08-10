Це фото опублікував один з учасників дрифту 10 серпня ірландський гонщик Конор Шанаган. У цей день біля Софіївського собору знімали рекламу компанії Red Bull.

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Стояли та розмовляли

Гонщик опублікував фото у своєму інстаграмі. Там видно щонайменше 20 поліцейських, які просто стоять неподалік від спортивного автомобіля.

Також помітно, що кілька правоохоронців підходили до мікроавтобусу компанії, яка проводила знімання реклами. Чи намагалися вони якось завадити знімальному процесу – невідомо.



Правоохоронці на місці дрифту в центрі Києва / Фото з інстаграму conorshanahan79

Коротко про дриф на Софіївській площі