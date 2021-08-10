Это фото опубликовал один из участников дрифта, ирландский гонщик Конор Шанаган, 10 августа. В этот день в центре Киева снимали рекламу компании Red Bull.

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Стояли и разговаривали

Гонщик опубликовал фото в своем инстаграме. Там видно не менее 20 полицейских, которые просто стоят неподалеку от спортивного автомобиля.

Также заметно, что несколько правоохранителей подходили к микроавтобусу компании, проводившей съемки рекламы. Пытались ли они как-то помешать съемочному процессу – неизвестно.



Правоохранители на месте дрифта в центре Киева / Фото с инстаграма conorshanahan79

Коротко о дрифте на Софиевской площади