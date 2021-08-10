Это фото опубликовал один из участников дрифта, ирландский гонщик Конор Шанаган, 10 августа. В этот день в центре Киева снимали рекламу компании Red Bull.
Заметьте Дрифт с Alyona Alyona на Софийской площади: полиция открыла уголовное производство
Стояли и разговаривали
Гонщик опубликовал фото в своем инстаграме. Там видно не менее 20 полицейских, которые просто стоят неподалеку от спортивного автомобиля.
Также заметно, что несколько правоохранителей подходили к микроавтобусу компании, проводившей съемки рекламы. Пытались ли они как-то помешать съемочному процессу – неизвестно.
Правоохранители на месте дрифта в центре Киева / Фото с инстаграма conorshanahan79
Коротко о дрифте на Софиевской площади
- Там устроили гонки двух автомобилей с логотипами Red Bull. Они ездили кругами и дрифтовали, поэтому брусчатка в этом месте очень загрязнена.
- После этого туда вызвали клининговую компанию, которая начала чистить мощение. Уборщики сказали, что это делается легко, однако для полной очистки понадобится 2 или 3 дня.
- В съемках принимала участие певица Alyona Alyona, которая опубликовала в своем инстаграме видео с этого места.
- Когда история получила огласку в сети, экс-министр экологии Игорь Шевченко написал, что необходимое разрешение предоставили в заповеднике "София Киевская".
- Отреагировали на инцидент и в Министерстве культуры. Там сказали, что такие съемки недопустимы в местах, которые являются подтвержденной буферной зоной ЮНЕСКО.