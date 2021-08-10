Дрифт-шоу состоялось утром 10 июля. Доснимали видео уже на специально предназначенной площадке.

К теме Без ограждений и разрешения: на Софийской площади Киева дрифтовали авто Red Bull – видео

Были еще блогеры-иллюзионисты

Сообщают, что дрифтовать работники Red Bull поехали в другое место – на Кольцевую дорогу. На месте было много камер, поэтому, очевидно, это снимали на видео. На дрифт-площадке был лимузин. Это еще одно доказательство того, что дрифт произошел не просто так.

В этом мероприятии участвовала не только Alyona Alyona, но и блогеры-иллюзионисты Magic Five. Однако давать комментарий они не захотели.

Предполагаемый организатор мероприятия рассказала, что команда подавала необходимые запросы в Киевскую городскую госадминистрацию. На вопрос о незаконной съемке она не ответила.

Что известно о дрифте на Софийской площади