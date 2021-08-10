Дрифт-шоу состоялось утром 10 июля. Доснимали видео уже на специально предназначенной площадке.
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Были еще блогеры-иллюзионисты
Сообщают, что дрифтовать работники Red Bull поехали в другое место – на Кольцевую дорогу. На месте было много камер, поэтому, очевидно, это снимали на видео. На дрифт-площадке был лимузин. Это еще одно доказательство того, что дрифт произошел не просто так.
В этом мероприятии участвовала не только Alyona Alyona, но и блогеры-иллюзионисты Magic Five. Однако давать комментарий они не захотели.
Предполагаемый организатор мероприятия рассказала, что команда подавала необходимые запросы в Киевскую городскую госадминистрацию. На вопрос о незаконной съемке она не ответила.
Что известно о дрифте на Софийской площади
- В центре Киева снимали ролик для компании Redbull, в котором приняла участие рэперка Alyona Alyona.
- Для этого организовали незаконное дрифт-шоу, из-за которого загрязнилась площадь. Чтобы ее отмыть, нужно будет несколько дней.
- Впоследствии обнародовали фото, где видно, что за событием следили десятки полицейских. Однако официально они рассказали, что никаких разрешений на проведение съемок не получали.
- В Киевском совете сообщили, что не позволяли дрифт на площади. Руководство "Софии Киевской" тоже говорит, что такого права они не предоставляли.