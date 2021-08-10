Дрифт-шоу відбулося зранку 10 липня. Дознімали відео вже у спеціально призначеному майданчику.
До теми Без огороджень та дозволу: на Софійській площі Києва дрифтували авто Red Bull – відео
Були ще блогери-ізюзіоністи
Повідомляють, що дрифтувати працівники Red Bull поїхали в інше місце – на Кільцеву дорогу. На місці було багато камер, тому, очевидно, це знімали на відео. На дрифт-майданчику був лімузин. Це ще один доказ того, що дрифт відбувся не просто так.
У цьому заході брала участь не лише Alyona Alyona, але й блогери-ілюзіоністи Magic Five. Проте давати коментар вони не захотіли.
Ймовірна організаторка заходу розповіла, що команда подавала необхідні запити у Київську міську держадміністрацію. На питання про незаконну зйомку вона не відповіла.
Що відомо раніше про дрифт на Софійській площі
- У центрі Києва знімали ролик для компанії Redbull, в якому взяла участь реперка Alyona Alyona.
- Для цього організували незаконне дрифт-шоу, через яке забруднилась площа. Щоб її відмити, потрібно буде кілька днів.
- Згодом оприлюднили фото, де видно, що за подією стежили десятки поліцейських. Проте офіційно вони розповіли, що жодних дозволів на проведення зйомок не отримували.
- У Київській раді повідомили, що не дозволяли дрифт на площі. Керівництво "Софії Київської" теж кажуть, що такого права вони не надавали.