Комунальники нагадали киянам про небезпеку тонкого льоду за допомогою короткометражки

Короткотривалі морози не забезпечують утворення достатньої товщини криги на водоймищах Києва. Оскільки випадки потрапляння людей у холодну воду стали дуже частими, комунальники створили короткий ролик про небезпеку.

Короткометражний фільм опублікували на сторінці комунального підприємства "Плесо" у фейсбуці. У ньому продемонстрували, як через недостатньо товсту кригу тоне рибалка.

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Комунальники наголошують, що смерть у холодній воді через слабку кригу – це завжди трагедія, якої могло б не бути.

Невиправданий ризик

У створенні художнього фільма брали участь фахівці "Плесо" та спеціалісти Спеціалізованої аварійної рятувально-водолазної служби.

У короткометражці показано, як рибалка збирається на льод, а його дружина у цей час готує їжу.

Коли ж чоловік дістався до водоймища, він провалився у холодну воду.

Врятувати його намагалися водолази, але зробити цього не могли.

Комунальники також розповіли, що під час потрапляння людини під лід її затягує під кригу течією, а намоклий одяг тягне донизу.



Імовірність виникнення багатьох надзвичайних ситуацій неможливо усунути повністю. Існують лише способи звести ризики до мінімуму. Основна ідея відео ґрунтується на тому, що на відміну від багатьох небезпек, нещасного випадку на кризі можна свідомо і гарантовано уникнути. Дотримуйтесь лише одного простого правила: не виходьте на лід,

– наголосили у "Плесо".

Дивіться короткометражку про небезпеку тонкого льоду:

Кияни продовжують гуляти на тонкому льду

З моменту перших заморозків кожного дня десятки жителів столиці розгулюють по кризі на озерах та у Дніпрі. Мешканці Києва постійно викладають у соцмережах відео та фото, на яких батьки та матері з дітьми йдуть по тонкому льду з дітьми. Нерідко такі випадки закінчуються трагічно.

Дивіться відео, як під кригу провалилася маленька дівчинка: