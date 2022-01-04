Тіло юнака водолази дістали на поверхню 4 січня о 15:20. Цю інформацію підтвердив речник управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Володимир Нестеров.

До теми На Волині водолази шукають підлітка, який міг провалитися під лід

Шукати хлопця почали зранку 4 січня. Як розповіли рятувальники, водолази можуть проводити пошукові роботи лише у світлу пору доби.

За словами Нестерова, тіло юнака на поверхню дістали четверо водолазів. Пошуки були дуже складними.

Пошукові роботи ускладнювалися тим, що це болотиста місцевість, водойма заросла, дно замулене,

– розповів речник управління ДСНС області.

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Останні трагедії на льоду

На Херсонщині 23 грудня двоє 11-річних дітей зникли. Як з'ясували пізніше, вони гралися на тонкій кризі однієї з місцевих водойм, провалилися під лід і загинули.

У селищі Завалля на Кіровоградщині наприкінці грудня трапилася трагедія. Там двоє дітей провалилися під лід на річці Південний Буг.

На Одещині у селі Корсунці троє хлопців ледь не втопилися. Підлітки хотіли зробити фотографію на льоду.

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