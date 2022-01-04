Тело молодого человека водолазы достали на поверхность 4 января в 15:20. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области Владимир Нестеров.
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Искать парня начали утром 4 января. Как рассказали спасатели, водолазы могут проводить поисковые работы только в светлое время суток.
По словам Нестерова, тело юноши на поверхность достали четверо водолазов. Поиски были очень сложными.
Поисковые работы осложнялись тем, что это болотистая местность, водоем зарос, дно илистое,
– рассказал представитель управления ГСЧС области.
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