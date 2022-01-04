Тело молодого человека водолазы достали на поверхность 4 января в 15:20. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области Владимир Нестеров.

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Искать парня начали утром 4 января. Как рассказали спасатели, водолазы могут проводить поисковые работы только в светлое время суток.

По словам Нестерова, тело юноши на поверхность достали четверо водолазов. Поиски были очень сложными.

Поисковые работы осложнялись тем, что это болотистая местность, водоем зарос, дно илистое,

– рассказал представитель управления ГСЧС области.

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Последние трагедии на льду

На Херсонщине 23 декабря двое 11-летних детей исчезли. Как выяснили позже, они играли на тонком льду одного из местных водоемов, провалились под лед и погибли.

В поселке Завалье Кировоградской области в конце декабря случилась трагедия. Там двое детей провалились под лед на реке Южный Буг.

В Одесской области в селе Корсунцы трое парней едва не утонули. Подростки хотели сделать фотографию на льду.

Важно – как спастись из-под льда: смотрите видео