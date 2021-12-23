Дети играли на пруду в селе Раздольное Каховского района. Инормация об исчезновении поступила в 21:10.

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Тело второго ребенка ищут

Дети с 2013 года рождения. По информации полиции, они могли утонуть в пруду. Тело одного ребенка нашли в водоеме. Хотя второго еще ищут, в ГСЧС отметили, что все-таки оба ребенка утонули.

К поисковой операции привлекли 4 спасателей и 2 единицы техники. В частности, 1 лодку.

Спасатели прочесывают пруд / Фото ГСЧС

Как спастись, если провалились под лед

С наступлением зимы спасатели призывают быть особенно осмотрительными на льду. Родителей просят не отпускать детей самих к водоемам.