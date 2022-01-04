Спикер управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области Владимир Нестеров рассказал, что парень 2004 года рождения мог провалиться под лед. Поиски стартовали 4 января.

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Обстоятельства пропажи выясняют. Старшая инспектор Нацполиции Волыни Марина Балдич рассказала, что сообщение об этом случае поступило в полицию вечером 3 января.

Работать на дне озера водолазы могут только днем. Парня будут искать до наступления темноты.

Врач спас девочку

В Кропивницком врач и общественный деятель спас школьницу, которая провалилась под лед на пруду.

Инцидент произошел в микрорайоне Озерная.

В гимназию новейших технологий в микрорайоне Озерная забежала взволнованная школьница. Девушка рассказала, что на местном озере под лед провалился ребенок.

Ярынич прихватил веревку и бросился к пруду.

Оказавшись на месте инцидента, врач по льду подполз к ребенку и начал вытаскивать девочку. В то же время на место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС. Они помогли со спасением ребенка.

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