Спикер управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области Владимир Нестеров рассказал, что парень 2004 года рождения мог провалиться под лед. Поиски стартовали 4 января.
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Обстоятельства пропажи выясняют. Старшая инспектор Нацполиции Волыни Марина Балдич рассказала, что сообщение об этом случае поступило в полицию вечером 3 января.
Работать на дне озера водолазы могут только днем. Парня будут искать до наступления темноты.
Врач спас девочку
- В Кропивницком врач и общественный деятель спас школьницу, которая провалилась под лед на пруду.
- Инцидент произошел в микрорайоне Озерная.
- В гимназию новейших технологий в микрорайоне Озерная забежала взволнованная школьница. Девушка рассказала, что на местном озере под лед провалился ребенок.
- Ярынич прихватил веревку и бросился к пруду.
- Оказавшись на месте инцидента, врач по льду подполз к ребенку и начал вытаскивать девочку. В то же время на место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС. Они помогли со спасением ребенка.
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