Речник управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Володимир Нестеров розповів, що хлопець 2004 року народження міг провалитися під кригу. Пошуки стартували 4 січня.

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Обставини зникнення наразі з'ясовують. Старша інспекторка Нацполіції Волині Марина Балдич розповіла, що повідомлення про цей випадок надійшло до поліції увечері 3 січня.

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Лікар врятував дівчинку

У Кропивницькому лікар та громадський діяч врятував школярку, яка провалилася під кригу на ставку.

Інцидент стався у мікрорайоні Озерна.

До Гімназії новітніх технологій навчання у мікрорайоні Озерна, забігла схвильована школярка. Дівчина розповіла, що на місцевому озері під кригу провалилася дитина.

Яриніч прихопив мотузку й кинувся до ставка.

Опинившись на місці інциденту, лікар по кризі підповз до дитини й почав витягувати дівчинку. Водночас на місце події прибули співробітники ДСНС. Вони допомогли з порятунком дитини.

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