Небезпечний інцидент стався після обіду 23 грудня. До приміщення Гімназії новітніх технологій навчання, що у мікрорайоні Озерна, забігла схвильована школярка.

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На допомогу покликала школярка

Дівчинка повідомила, що під кригу на ставку неподалік провалилась дитина. В цей час у гімназії був лікар та громадський діяч Костянтин Яриніч. Він прихопив мотузку та кинувся до ставка.

Працівники навчального закладу подзвонили рятувальним службам. У цей час Костянтин зняв одяг та по кризі підповз до дитини. Помалу він почав витягувати дівчинку, у цей час екстрено прибули і співробітники ДСНС. Вони допомогли чоловіку з порятунком.

Постраждалою виявилась п'ятикласниця

Постраждалу п'ятикласницю швидко перенесли у гімназію, де зігріли та спробували заспокоїти. Згодом прибула швидко допомога і школярку доправили до дитячої обласної лікарні. Медики кажуть, що її стан – задовільний.

Шановні батьки, педагоги! Слідкуйте за дозвіллям дітей! Навчайте їх правил безпеки! За жодних обставин не дозволяйте ходити на водойми,

– застерегли у ДСНС.

Чоловік підповз до дитини по кризу / Фото ДСНС

Дівчинку доправили до лікарні / Фото ДСНС

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