Один з відвідувачів заказника "Лебединий", що в Алтайському краї, знімав відео на коптер саме в той момент, коли люди почали провалюватися під лід. Згодом воно з'явилося у низці російських телеграм-каналів.

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Постраждалі не захотіли стояти у черзі

За словами очевидців, глибина на місці, де провалилися люди, становила трохи більше, ніж 2 метри. Внаслідок інциденту ніхто не потонув. Крім переляку та легкого переохолодження, туристам нічого не загрожувало.

Постраждалі потрапили у пастку нібито через те, що спробували без квитків оминути чергу на оглядовий майданчик озера. Водночас вартість квитка на оглядовий майданчик, за інформацією телеграм-каналу – лише 50 рублів.

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Озеро Світле, де трапився інцидент, реорганізовано в заказник, де для туристів облаштовані містки над водою, щоб спостерігати за птахами. Але у свята та канікули туди приїжджає багато людей, тому біля виходу можуть утворюватися черги.

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