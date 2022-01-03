Один з відвідувачів заказника "Лебединий", що в Алтайському краї, знімав відео на коптер саме в той момент, коли люди почали провалюватися під лід. Згодом воно з'явилося у низці російських телеграм-каналів.
Зверніть увагу У Швейцарії хокеїсти провалились під лід прямо під час матчу: відео неприємного інциденту
Постраждалі не захотіли стояти у черзі
За словами очевидців, глибина на місці, де провалилися люди, становила трохи більше, ніж 2 метри. Внаслідок інциденту ніхто не потонув. Крім переляку та легкого переохолодження, туристам нічого не загрожувало.
Постраждалі потрапили у пастку нібито через те, що спробували без квитків оминути чергу на оглядовий майданчик озера. Водночас вартість квитка на оглядовий майданчик, за інформацією телеграм-каналу – лише 50 рублів.
У Росії люди провалилися під лід на озері: дивіться відео
Озеро Світле, де трапився інцидент, реорганізовано в заказник, де для туристів облаштовані містки над водою, щоб спостерігати за птахами. Але у свята та канікули туди приїжджає багато людей, тому біля виходу можуть утворюватися черги.
Провалення під лід: останні новини
- На чемпіонаті Швейцарії хокеїсти опинились під кригою під час матчу Сієрра – Лангенталь. Інцидент трапився на 14-й хвилині матчу.
- На Одещині троє підлітків ледь не втопилися, бо хотіли зробити фото на льоду. Хлопці вирішили зробити селфі на ставку, але щойно стали на кригу – вона тріснула.
- В Черкасах 31 грудня автомобіль Toyota провалився під лід на Дніпрі. В авто перебували 2 людини, на щастя, вони дісталися берега самостійно й допомоги медиків не потребували.