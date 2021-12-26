Як діяти в критичних ситуаціях, аби врятуватись від крижаної пастки – дізнавайтесь далі.

До теми Як рятуватися, якщо провалилися під лід: поради ДСНС

Рятувальники закликають оминати небезпечні місця. А у випадку, якщо таки втрапили у халепу, головне не панікувати.

Як вибратись з-під льоду

За легендою навчань – під лід провалився дорослий чоловік. Якщо довкола немає людей, слід спробувати самотужки виповзти на поверхню, не сильно спираючись при цьому руками на лід.

Як пояснив керівник відділення рятувально-водолазної групи ДСНС Ігор Спірін, головне – вилізти по пояс із води. Тоді варто лягти спиною на кригу та спробувати викотитись або виповзти у пастки.

Як врятувати іншу людину з пастки

Якщо ж на ваших очах людина провалилась під лід, не можна стрімголов бігти на порятунок, бо теж є ризик провалитися. Слід обережно доповзти і протягнути їй будь-що з підручних знарядь.

Згодяться міцні гілки, дерев'яні дошки або мотузка, у пригоді можуть стати навіть санчата. Опісля потерпілого слід обережно витягнути на берег і до приїзду швидкої зігріти.

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З потерпілого мають зняти мокрий одяг й дати сухим. Крім того, йому дають термоодіяло.

Даємо чаю. Ні в якому разі алкогольні напої не можна вживати. Це робиться для того, щоб у людини унеможливити переохолодження,

– підкреслив Спірін.

Рятувальники наголошують, у людини, яка провалилася під лід, настає холодовий шок. Тіло швидко втрачає тепло. Через це відмовляють кінцівки та внутрішні органи. Тож час на порятунок іде на хвилини.

Зауважте! Як зазначив старший водолаз управління ДСНС у Кіровоградській області Володимир Віднічук, здебільшого є 5 – 15 хвилин на порятунок, поки людина може ще не померти від переохолодження.

Особливо небезпечною є крига на початку та в кінці зими. У цей період лід дуже крихкий. І може обвалитися під масою навіть маленької дитини. Безпечною для людини вважається крига синюватого або зеленуватого кольору, товщиною не менше ніж 7 сантиметрів.



Безпечною для людини вважається крига синюватого або зеленуватого кольору / Фото Unsplash.com

"Якщо мовиться про групу людей, то товщина криги має складати не менше за 15 сантиметрів. Якщо група людей опинилася на льоду, то рухатися слід одне за одним, дотримуючись при цьому дистанції", – розповіла речниця управління ДСНС у Кіровоградській області Оксана Мачак.

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За прогнозами синоптиків, після морозів, що тримались цього тижня, стовпчики термометрів піднімуться вище нуля. Тож у час відлиги, рятувальники закликають, бути особливо обачними.

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Трагедії на льоді у 2021 році

Днями на Херсонщині у ставку потонули двоє дітей. Вдень хлопці пішли кататись на санчатах, під вечір, коли довго не повертались додому, а з телефонами не було зв'язку, батьки забили на сполох.



Двоє дітей втонули на Херсонщині / Фото ГУНП

Дітей шукали групи місцевих та правоохоронців. Біля ставка люди побачили сліди й провалля на водоймі. До справи залучили водолазів. Хлопчикам було 8 та 9 років.

Жертвою крижаної пастки на ставку днями ледь не стала школярка із Кропивницького. Дівчинка провалилася під лід і ледве не потонула. Її дивом врятував чоловік, який був неподалік.