Короткометражный фильм опубликовали на странице коммунального предприятия "Плесо" в фейсбуке. В нем продемонстрировали, как из-за недостаточно толстого леда тонет рыбак.

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Коммунальщики отмечают, что смерть в холодной воде из-за тонкого льда – это всегда трагедия, которой могло бы не быть.

Неоправданный риск

В создании художественного фильма принимали участие специалисты "Плесо" и специалисты Специализированной аварийной спасательно-водолазной службы.

В короткометражке показано, как рыбак собирается на лед, а его жена в это время готовит еду.

Когда же мужчина добрался до водоема, он провалился в холодную воду.

Спасти его пытались водолазы, но сделать этого не могли.

Коммунальщики также рассказали, что при попадании человека под лед его затягивает под лед течением, а намокшая одежда тянет вниз.

Вероятность возникновения многих чрезвычайных ситуаций невозможно полностью устранить. Есть только способы свести риски к минимуму. Основная идея видео основывается на том, что в отличие от многих опасностей, несчастного случая на льду можно сознательно и гарантированно избежать. Соблюдайте только одно простое правило: не выходите на лед,

– отметили в "Плесо".

Смотрите короткометражку об опасности тонкого льда:

Киевляне продолжают гулять по тонкому льду

С момента первых заморозков каждый день десятки жителей столицы разгуливают по льду на озерах и в Днепре. Жители Киева постоянно выкладывают в соцсетях видео и фото, где родители и матери с детьми идут по тонкому льду с детьми. Нередко такие случаи заканчиваются трагически.

Смотрите видео, как под лед провалилась маленькая девочка: