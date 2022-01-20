На Контрактовій площі у Києві побачили жінку з козою на повідку

Свідками зовсім незвичної картини стали мешканці та гості столиці на Подолі вдень 20 січня. На Контрактовій площі перехожі бачили жінку, яка вигулювала на повідку козу.

Фото жінки з твариною зробили очевидці, які виклали зображення у соцмережі. У місцевих спільнотах не пояснили, для чого власниця тварини вирішила її вигуляти.

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Питанням, що саме коза робила в історичному центрі столиці, почали задаватися користувачі.

Привезли для зйомок у кліпі

Коза, яку можна було побачити вдень 20 січня на Контрактовій площі, виглядала доглянутою та ситою. Тваринка, судячи з усього, вільно почувалася серед людей та зовсім не нервувала.



У місті багато не тільки оленів та лосів, а й кіз,

– підписали фото у соцмережах.

У коментарях до допису кияни зазначили, що козу на Подол привезли зовсім не для прогулянки, а для зйомок у кліпі.

Мешканці Осокорків не здивувалися

Також користувачі пожартували про те, що дивуватися появі кози у центрі міста можуть всі, окрім мешканців Осокорків. Саме у цьому районі серед багатоповерхівок розташувався легендарний приватний будинок, де власники утримують безліч кіз. Вдень вони вільно гуляють районом, залізають на машини та бавляться з дітьми.