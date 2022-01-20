Цей інцидент трапився приблизно о пів на 20 годину 19 січня. У вогняній пастці опинилися двоє котиків і собака.

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Спершу врятували тваринок

Загорілася одна з кімнат на вулиці Софіївська, 32. Туди негайно направили одразу 22 рятувальників. По приїзду фахівці встановили, що полум’я охопило 10 квадратних метрів.

Передусім почали рятувати чотирилапих. Їх винесли та, на щастя, тварини не постраждали. Після цього почали гасити пожежу та на це знадобилося лише 30 хвилин.

Рятувальники врятували кішок і собаку / Фото ДСНС Одещини

Схожий випадок нещодавно

У Львові 17 січня під час пожежі у квартирі помітили непритомну кішку. Патрульний одразу виніс домашнього улюбленця на вулицю та передав своїй колезі.

Поліцейська Марія Альошина почала надавати першу допомогу й змогла повернути тваринку до тями. Згодом правоохоронці відвезли кішку до ветеринара, тому їй нічого не загрожує.

Читайте повний текст допису ДСНС Одещини:

Сьогодні, о 19 годині 22 хвилини, до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння квартири на першому поверсі по вулиці Софіївська, 32, Приморського району міста Одеси.

По прибуттю за місцем виклику, #рятувальники встановили загоряння домашнього майна в одноповерховому житловому будинку. Пожежу було #ліквідовано о 20 годині 02 хвилини на площі 10 метрів квадратних.

Під час гасіння пожежі було врятовано двох кішок та собак. Загиблих та постраждалих немає.

Від #ДСНС залучались 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 22 рятувальники.