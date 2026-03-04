Заробляли на ухилянтах: ДБР викрило схему у ТЦК Києва, у якій використовували дитину

Працівники Державне бюро розслідувань викрили міжрегіональну схему незаконного втручання в державні реєстри, завдяки якій майже сотня військовозобов’язаних уникнула призову. До групи входили представники одного зі столичних та обласного ТЦК, колишній правоохоронець і безробітний киянин.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань 4 березня.

Яку схему у ТЦК викрили в Києві?

За матеріалами слідства, службовці, які мали доступ до системи "Оберіг", вносили до неї фіктивні дані. Чоловіків безпідставно знімали з військового обліку, посилаючись на вигадані рішення військово-лікарських комісій щодо стану здоров’я. Таким чином створювали ілюзію законності виключення з бази.

Наразі встановлено понад 80 випадків незаконного зняття з обліку. З них щонайменше 31 особа вже виїхала за кордон і не повернулася в Україну.

"Без особистої явки до ТЦК їм змінювали облікові дані, видаляли попередню інформацію, знімали статус "розшук", сприяли оформленню військово-облікових документів та проходженню ВЛК. Надалі таким „клієнтам“ забезпечували тривалий період без мобілізації – до моменту оформлення бронювання через підприємства критичної інфраструктури", – йдеться в повідомленні.

За такі послуги брали 4 тисячі доларів з особи. Правоохоронці задокументували щонайменше 15 епізодів, а щомісячний тіньовий прибуток організаторів, за оцінками слідства, перевищував 60 тисяч доларів.

Для конспірації учасники схеми регулярно змінювали автомобілі та засоби зв’язку, діяли через посередників. Окремо слідчі наголошують на цинічному використанні неповнолітньої дитини як кур’єра: саме вона відправляла поштою документи військовозобов’язаних та отримувала гроші, щоб дорослі мінімізували ризики викриття.

Під час передачі чергових 5,5 тисячі доларів співробітники Бюро затримали співорганізатора – колишнього оперуповноваженого одного з районних управлінь столичної поліції – разом із посередником.

Наразі трьом фігурантам оголошено підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності інших причетних. Максимальна санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

