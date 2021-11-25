З ковзанкою, але без концертів: яким буде новорічне містечко на Софійській площі

На Софійській площі у Києві уже 5 грудня почнуть встановлювати головну ялинку України. Повністю декорування завершиться за 10 – 20 днів, однак насолодитися атмосферою можна буде вже 10 – 11 грудня.

Крім того, засновник та директор компанії Folk Ukraine, яка й займається організацією новорічно-різдвяних свят у столиці, Ігор Добруцький натякнув, що у Києві можуть встановити дві зелених красуні.

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Львівська ялинка та розписні іграшки

Цьогоріч новорічну ялинку до Києва привезуть зі Львова. Аби не нищити живі дерева, організатори знову вирішили замінити головний атрибут зимових свят штучними гілками. Крім того, прикраси для нього також готують у місті Лева. Там уже впродовж двох місяців розписують ексклюзивні іграшки у червоних та золотих тонах.



Софійську площу прикрасять безліччю гірлянд та ялинкою зі Львова / Фото Folk Ukraine

Коли відкриють ялинку

Офіційно запалення вогників на головній українській ялинці за традицією відбудеться у День святого Миколая – 19 грудня о 16:00. На ньому буде присутній мер столиці Віталій Кличко.

Можливо, саме у день відкриття на площі влаштують музично-урочисту частину. Однак у всі наступні дні жодних концертів вирішили не проводити через пандемію коронавірусу.

Попри це, нудно киянам та гостям столиці у різдвяному містечку не буде. Адже навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому спорудять ковзанку, яка також запрацює 19 грудня. Крім того, усі охочі зможуть відвідати ярмарки та фудкорти, які простягнуться аж до Володомирського проїзду.

Подібні локації також можна буде знайти у Маріїнському парку та біля Арки Дружби Народів. Закінчиться святкування зимових свят у середмісті Києва 19 січня – на Водохреща.

Заміський формат свята

Тим, хто на свята хоче виїхати за межі міста, облаштують справжнє зимове свято у "Добропарку". Відвідати його можна буде з 4 грудня. Родзинкою цього місця стане резиденція Доброчара – українського аналога Санта-Клауса.