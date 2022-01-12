У крові було 2 проміле алкоголю: на Печерську п'яний водій влаштував потрійну аварію

На вулиці Євгена Коновальця у Печерському районі столиці в ніч проти 12 січня сталася потрійна аварія. Її спровокував нетверезий водій.

У результаті зіткнення з Mitsubishi пошкоджень зазнали легковики Hyundai та Skoda. Що ж до людей, то вони, на щастя, не постраждали.

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Сів за кермо п'яний як чіп

За словами свідків автопригоди, водій Mitsubishi їхав зустрічною смугою. Зрештою він протаранив Hyundai та злегка зачепив Skoda. Від удару в Hyundai вщент розтрощило фару.

Крім того, водій цього авто стверджує, що імовірний винуватець автотрощі двічі вдарив його машину – буцімто після зіткнення він від'їхав, а потім, впершись в Hyundai, почав газувати на місці.

Небезпечні перегони

Коли поліцейські провели кермувальнику Mitsubishi тест на драгері, то з'ясувалося, що в крові чоловіка 2 проміле алкоголю.

На Березняках уночі 10 січня стритрейсери влаштували перегони на слизькій дорозі. Через шалену швидкість один із порушників втратив керування і на повному ходу влетів у паркан. Від удару машину розвернуло і відкинуло на середину дороги.

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Текст публікації Magnolia TV:

П'яний водій Mitsubishi рухався зустрічною і протаранив спершу Skoda, а потім Hyundai. Аварія сталася вночі у Києві на вулиці Коновальця.

На щастя, люди не постраждали. Драгер зафіксував у водія Мitsubishi понад 2 проміле алкоголю.