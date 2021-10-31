Куди піти погуляти у Києві на Геловін: головні містичні місця столиці

У ніч з 31 жовтня проти 1 листопада відзначають таємниче свято Геловін, яке прийшло до нас з середньовіччя. У часі язичництва люди вважали, що у ніч перед Днем всіх святих на землю з потойбічного світу випускають всю нечисть. Слов'янською версією цього свята є Велесова ніч.

В Україні Геловін лише набирає популярності, особливо серед молоді. До пандемії, принаймні у Києві, влаштовували вечірки з маскарадними костюмами, прикрашали житло, ресторани та заклади. Втім, оскільки святкувати будь-що у великій компанії наразі є небезпечним, редакція 24 каналу пропонує замінити шумну вечірку на подорож містичним Києвом.

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Столиця України з найдавніших часів славиться своїми таємничими місцями, про які багато віків складають страшні легенди. Про містичність Києва писали історики та літератори, а ледве не про кожну старовинну будівлю ходять сумнівні чутки.

Місця Києва, які вартує відвідати на Геловін

Лиса гора



Найпопулярніше містичне місце Києва – Лиса Гора / Фото zametkin

Мабуть, найвідоміше містичне місце столиці розташовується в Голосіївському районі Києва на правому березі Либеді, між Верхньою Теличкою, Саперною Слобідкою та Багриновою горою.

Назва цієї місцевості походить від відсутності на неї дерев. За легендами, на Лису гору на нічні шабаші зліталися всі відьми. Втім, навіть попри ці вигадані історії, Лиса гора насправді є місцем з сумнівною репутацією. Ще у 1240 році після взяття Києва татаро-монголами у печерах гори нібито ховалися вцілілі жителі столиці. Хан вирішив замурувати входи у печери, аби не відловлювати людей у лабіринті.

У 1906 році саме на Лисій горі було облаштовано місце страти державних злочинів. Тут їх і ховали.

Замкова гора



Замкова гора / Фото Валентини Поліщук

Історичний холм у центрі Києва став відомим ще у 1840 році, коли тут запрацював Фроловський жіночий монастир. Тоді ж на горі почали проводити перші поховання. Згодом територія перетворилася на кладовище, де ховали аристократів та заможних жителів київського Подолу. Подейкують, що саме тут проводять свої обряди сатаністи.



Замкове кладовище притягує сатаністів / Фото Валентини Поліщук

Втім, вдень на горі можна зустріти лише туристів та тих, кого цікавить містика Києва.



Кладовище Фроловського монастиря на Замковій горі / фото Валентини Поліщук

Замок Річарда



Замок Річарда досі стоїть порожнім / Фото igotoworld.com

Неподалік від Замкової гори, на Андріївському узвозі, розташовується ледве не наймістичніша будівля столиці – Замок Річарда Левове Серце. За легендою, землю під будівлею "забув" купити поміщик Орлов. Крім того, він відібрав у одного з архітекторів Санкт-Петербурга малюнок плану будівлі, але так і не пожив у замку. Невдовзі після "рейдерства" Орлова вбили, а добудовувати проєкт взялася його вдова.

Коли замок вже було майже добудовано, у ньому сталася пожежа. Керівника будівництва було загадково вбито.

На початку XX сторіччя у замку мешкали митці, яких притягували чутки про нечисту силу, що оселилася в будівлі. Водночас щоразу, як підіймався вітер, жителів лякали страшні звуки. Через це всі вони з'їхали. І хоча згодом з'ясувалося, що звуки – справа рук ошуканих пічників, будівля остаточно закріпила за собою славу поганої.

Станом на зараз у замку вже багато років ніхто не живе.

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Байкове кладовище



Байкове кладовище у Києві / Фото Валентини Поліщук

Старовинний некрополь, заснований у 1834 році, назвали на честь героя Французько-російської російсько-турецької війни Сергія Байкова. Після відставки генерал-майор купив у Києві хутір. Згодом частині цієї території облаштували кладовище, яке стало елітним.



Сьогодні Байкове кладовище називають елітним / Фото Валентини Поліщук

Спочатку тут ховали представників лютеранської та католицької громад. Згодом на цвинтарі дозволили поховання юдеїв та християн.



На Байковому кладовищі можна подивитися на безліч старих склепів / Фото Валентини Поліщук

Попри те, що на Байковому кладовищі досі проводять поховання, на величезній території завжди панує мертва тиша. В будь-які час доби та пору року доріжки цвинтаря залишаються безлюдними.

Містичний трикутник



Будинок з химерами у Києві / Фото Wikipedia

Існує легенда, що потойбічні сили доклали зусиль для того, щоб найголовніша православна будівля України – Софія Київська – не могла виконувати свою функцію храму. Для цього вони нібито силами митців "помістили" святиню у трикутник з будинків з нечистими істотами.

В одному з кутів розташовується відомий Будинок з химерами, створений Владиславом Городецьким. За переказами, головний міський архітектор Києва побудував будівлю на честь доньки, яка втопилася у Дніпрі. Проєкт буцімто мав символізувати підводне потойбічне царство. І хоча історики довели, що донька митця у ті часи була живою та здоровою, чимала кількість людей вірить у саме цю версію появи містичної будівлі. Щоправда, цей будинок усе ж прикрашено скульптурами чудовиська з грецької міфології.

Друга будівля містичного трикутника розташовується на вулиці Гоголівській, 23, та є відомою як будинок Ягимовського або Будинок із котами. Побудував її у 1909 році архітектор Володимир Безсмертний. Однак, знавці запевняють, що до проєктування долучився Городецький. На фасаді цього будинку й можна побачити мешканку потойбічного світу – химеру.



Химера на будинку Ягимовського / Фото "Цікавий Київ"

Замикає трикутник гаргулья на вулиці Великій Житомирській, 8А. Страшна істота, яка нібито мешкала у французській Сені, з'явилася на даху будинку, що належав Йосипу Роговському. Подейкують, що власник приміщення був прихильником спіритичних сеансів, а страшна тварина охороняла його заходи.

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Будинок з горгульями у центрі Києва / Фото gorodkiev.com

Якщо ж відзначити на карті столиці три цих будинки, можна побачити містичний трикутник, посередині якого й перебуває Софія Київська.

Містичний трикутник у центрі Києва / Карта Google