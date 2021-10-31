Куда пойти погулять в Киеве на Хэллоуин: главные мистические места столицы

В ночь с 31 октября против 1 ноября отмечают таинственный праздник Хэллоуин, пришедший к нам из средневековья. Во время язычества люди считали, что ночью перед Днем всех святых на землю из потустороннего мира испускают всю нечисть. Славянской версией этого праздника является Велесова ночь.

В Украине Хэллоуин только набирает популярность, особенно среди молодежи. В пандемию, по крайней мере, в Киеве, устраивали вечеринки с маскарадными костюмами, украшали жилье, рестораны и заведения. Впрочем, поскольку праздновать что-либо в крупной компании пока опасно, редакция 24 канала предлагает заменить шумную вечеринку на путешествие по мистическому Киеву.

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Столица Украины с древнейших времен славится своими таинственными местами, о которых многие века слагают страшные легенды. О мистичности Киева писали историки и литераторы, а чуть ли не о каждом старинном здании ходят сомнительные слухи.

Места Киева, которые стоит посетить на Хэллоуин

Лысая гора



Самое популярное мистическое место Киева – Лысая Гора / Фото zametkin

Пожалуй, самое известное мистическое место столицы располагается в Голосеевском районе Киева на правом берегу Лыбеди, между Верхней Теличкой, Саперной Слободкой и Багриновой горой.

Название этой местности происходит от отсутствия на нее деревьев. По легендам, на Лысу гору на ночные шабаши слетались все ведьмы. Впрочем, даже несмотря на эти вымышленные истории, Лысая гора действительно является местом с сомнительной репутацией. Еще в 1240 году после взятия Киева татаро-монголами в пещерах горы якобы скрывались уцелевшие жители столицы. Хан решил замуровать входы в пещеры, чтобы не отлавливать людей в лабиринте.

В 1906 году именно на Лысой горе было обустроено место казни государственных преступлений. Здесь их и хоронили.

Замковая гора



Замковая гора / Фото Валентины Полищук

Исторический холм в центре Киева стал известен еще в 1840 году, когда заработал Фроловский женский монастырь. Тогда же на горе начали проводить первые похороны. Впоследствии территория превратилась в кладбище, где хоронили аристократов и состоятельных жителей киевского Подола. Поговаривают, что здесь проводят свои обряды сатанисты.



Замковое кладбище привлекает сатанистов / Фото Валентины Полищук

Впрочем, днем на горе можно встретить только туристов, которых интересует мистика Киева.



Кладбище Фроловского монастыря на Замковой горе / фото Валентины Полищук

Замок Ричарда



Замок Ричарда до сих пор пустует / Фото igotoworld.com

Недалеко от Замковой горы, на Андреевском спуске, находится чуть ли не самое мистическое здание столицы – Замок Ричарда Львиное Сердце. По легенде, землю под зданием "забыл" купить помещик Орлов. Кроме того, он отобрал у одного из архитекторов Санкт-Петербурга рисунок плана постройки, но так и не пожил в замке. Вскоре после "рейдерства" Орлова убили, а достраивать проект взялась его вдова.

Когда замок уже был почти достроен, в нем произошел пожар. Руководитель строительства был загадочно убит.

В начале XX века в замке жили художники, которых притягивали слухи о поселившейся в здании нечистой силе. В то же время каждый раз, когда поднимался ветер, жителей пугали страшные звуки. Поэтому все они съехали. И хотя впоследствии выяснилось, что звуки – дело рук обманутых печников, здание окончательно закрепило за собой славу плохого.

На сегодняшний день в замке уже много лет никто не живет.

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Байковое кладбище



Байковое кладбище в Киеве / Фото Валентины Полищук

Старинный некрополь, основанный в 1834 году, назвали в честь героя Французско-русской русско-турецкой войны Сергея Байкова. После отставки генерал-майор купил в Киеве хутор. Впоследствии на части этой территории обустроили ставшее элитным кладбище.



Сегодня Байковое кладбище называют элитным / Фото Валентины Полищук

Сначала здесь хоронили представителей лютеранской и католической общин. Впоследствии на кладбище разрешили погребение иудеев и христиан.



На Байковом кладбище можно посмотреть на множество старых подвалов / Фото Валентины Полищук

Несмотря на то, что на Байковом кладбище до сих пор проводят погребения, на огромной территории всегда царит мертвая тишина. В любое время суток и времени года дорожки кладбища остаются безлюдными.

Мистический треугольник



Дом с химерами в Киеве / Фото Wikipedia

Существует легенда, что потусторонние силы приложили усилия для того, чтобы самое главное православное здание Украины – София Киевская – не могла выполнять свою функцию храма. Для этого они якобы силами художников поместили святыню в треугольник из домов с нечистыми существами.

В одном из углов располагается известный Дом с химерами, созданный Владиславом Городецким. По преданию, главный городской архитектор Киева построил здание в честь утопившейся в Днепре дочери. Проект якобы должен был символизировать подводное потустороннее царство. И хотя историки доказали, что дочь художника в те времена была живой и здоровой, немало людей верит в эту версию появления мистического здания. Правда, это здание все же украшено скульптурами чудовища по греческой мифологии.

Второе здание мистического треугольника располагается на улице Гоголевской, 23, и известно как дом Ягимовского или Дом с котами. Построил его в 1909 году архитектор Владимир Бессмертный. Однако знатоки уверяют, что к проектированию присоединился Городецкий. На фасаде этого дома можно увидеть жительницу потустороннего мира – химеру.



Химера на доме Ягимовского / Фото "Интересный Киев"

Замыкает треугольник гаргулья по улице Большой Житомирской, 8А. Страшное существо, якобы жившее во французской Сене, появилось на крыше дома, принадлежавшего Иосифу Роговскому. Говорят, что владелец помещения был сторонником спиритических сеансов, а страшное животное охраняло его мероприятия.

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Дом с горгульями в центре Киева / Фото gorodkiev.com

Если же отметить на карте столицы три этих дома, можно увидеть мистический треугольник, посередине которого находится София Киевская.

Мистический треугольник в центре Киева.