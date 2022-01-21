На Куренівці серед жвавої вулиці з вантажівки випав бульдозер

У Києві на вулиці Семена Скляренка (Куренівка) просто серед дороги зі жвавим рухом з вантажівки випав бульдозер. Інцидент трапився вранці 21 січня.

На фото з місця події видно, що це сталося під мостом. Навколо перекинутого бульдорзера проїжджало багато автівок.

Актуально "Зачакловане" місце: на Печерську спиляли дерево, у яке постійно врізалися авто

Від трагедії врятувала випадковість

Свідки ситуації кажуть, що величезний бульдозер цілком міг впасти на якогось легковика і розчавити його разом з людьми. Від трагічного розвитку подій врятував лише щасливий збіг обставин.

Аварійну ділянку обгородили конусами, однак великогабаритний вантаж, що випав з кузова, залишився стояти на одному ребрі гусениць.



Бульдозер міг легко розчавити авто, які проїжджали повз / Фото "Києва оперативного"



Місце пригоди обгородили конусами / Фото "Києва оперативного"



Бульдозер випав з кузова вантажівки просто під час руху / Фото "Києва оперативного"



Автопригода з бульдозером сталася під мостом / Фото "Києва оперативного"



Кияни шоковані рівнем безпеки на столичних дорогах / Фото Magnolia TV

Текст публікації "Києва оперативного":

На вулиці Семена Скляренка з вантажівки випав бульдозер. Отак просто взяв і випав. То ще дуже пощастило, що він на якусь автівку не впав – прибило би миттєво. Безпека перевезень як пасажирських, так і вантажних у нас просто має величезні проблеми.