На Куренівці серед жвавої вулиці з вантажівки випав бульдозер
Джерело:телеграм-канал "Київ оперативний"
У Києві на вулиці Семена Скляренка (Куренівка) просто серед дороги зі жвавим рухом з вантажівки випав бульдозер. Інцидент трапився вранці 21 січня.
На фото з місця події видно, що це сталося під мостом. Навколо перекинутого бульдорзера проїжджало багато автівок.
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Від трагедії врятувала випадковість
Свідки ситуації кажуть, що величезний бульдозер цілком міг впасти на якогось легковика і розчавити його разом з людьми. Від трагічного розвитку подій врятував лише щасливий збіг обставин.
Аварійну ділянку обгородили конусами, однак великогабаритний вантаж, що випав з кузова, залишився стояти на одному ребрі гусениць.
Бульдозер міг легко розчавити авто, які проїжджали повз / Фото "Києва оперативного"
Місце пригоди обгородили конусами / Фото "Києва оперативного"
Бульдозер випав з кузова вантажівки просто під час руху / Фото "Києва оперативного"
Автопригода з бульдозером сталася під мостом / Фото "Києва оперативного"
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Текст публікації "Києва оперативного":
На вулиці Семена Скляренка з вантажівки випав бульдозер. Отак просто взяв і випав. То ще дуже пощастило, що він на якусь автівку не впав – прибило би миттєво. Безпека перевезень як пасажирських, так і вантажних у нас просто має величезні проблеми.