За словами місцевого жителя Віталія Червоненка, усунути обридлу водіям перешкоду вирішили лише після розголосу. До того ж тривалий час усі скарги на похилене дерево, уражене омелою, ігнорувалися.

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Жоден день не минав без пригод

За словами чоловіка, в грудні на вказаному місці встановили розділення двох смуг делініаторами. Відтак, дерево напроти входу в школу, опинилося впритул до повноцінної смуги руху. Раніше ж воно було завжди запаркованим.

Після таких змін майже через день у стовбур почали врізатися фури або "Газелі". Частково це траплялося тому, що біля аварійного дерева не було знаків про обмеження висоти машин, які могли би там проїхати.



На Печерську ставалися постійні аварії через похилене дерево / Фото Віталія Червоненка



Через день зі стовбуром не розминалися вантажівки / Фото Віталія Червоненка



Після розголосу дерево з омелою таки спиляли / Фото Віталія Червоненка

Текст публікації Віталія Червоненка:

Бутишів провулок, центр. Тут місяць тому поставили розділення двох смуг делініаторами. Але навпроти входу в школу є похилене на дорогу дерево, яке зазвичай раніше було запарковане.

Тепер – там повноцінна смуга, і через день фурки чи "Газелі" врізаються в це дерево. Знаків обмеження висоти машин немає, з деревом теж ніхто нічого не робить. Дерево дуже вражене омелою ще.

Всі скаржаться владі, але реакції поки що нуль. Цікаво, чим закінчиться цей дорожній експеримент.

П. С. Після невеликого розголосу дерево спиляли. Хочеться сподіватись, що навесні там посадять нове.