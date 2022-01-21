На фото с места происшествия видно, что это произошло под мостом. Вокруг перевернутого бульдорзера проезжало много автомобилей.

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От трагедии спасла случайность

Свидетели ситуации говорят, что огромный бульдозер вполне мог упасть на какую-то легковушку и раздавить ее вместе с людьми. От трагического развития событий спасло только счастливое стечение обстоятельств.

Аварийный участок огородили конусами, однако выпавший из кузова крупногабаритный груз остался стоять на одном ребре гусениц.

Бульдозер мог легко раздавить проезжавшие мимо авто / Фото "Киева оперативного"

Место происшествия огородили конусами / Фото "Киева оперативного"

Бульдозер выпал из кузова грузовика прямо во время движения / Фото "Киева оперативного"

Автопроисшествие с бульдозером произошло под мостом / Фото "Киева оперативного"

Киевляне шокированы уровнем безопасности на столичных дорогах / Фото Magnolia TV

Текст публикации "Киева оперативного":

На улице Семена Скляренко из грузовика выпал бульдозер. Вот так просто взял и выпал. Это еще очень повезло, что он на какой-то автомобиль не упал – прибило бы мгновенно. Безопасность перевозок как пассажирских, так и грузовых у нас просто имеет огромные проблемы.