На фото с места происшествия видно, что это произошло под мостом. Вокруг перевернутого бульдорзера проезжало много автомобилей.

Актуально "Заколдованное" место: на Печерске спилили дерево, в которое постоянно врезались авто

От трагедии спасла случайность

Свидетели ситуации говорят, что огромный бульдозер вполне мог упасть на какую-то легковушку и раздавить ее вместе с людьми. От трагического развития событий спасло только счастливое стечение обстоятельств.

Аварийный участок огородили конусами, однако выпавший из кузова крупногабаритный груз остался стоять на одном ребре гусениц.

ДТП на вулиці Семена Скляренка, у Києві на Куренівці з вантажівки випав бульдозер

Бульдозер мог легко раздавить проезжавшие мимо авто / Фото "Киева оперативного"

ДТП на вулиці Семена Скляренка, у Києві на Куренівці з вантажівки випав бульдозер

Место происшествия огородили конусами / Фото "Киева оперативного"

ДТП на вулиці Семена Скляренка, у Києві на Куренівці з вантажівки випав бульдозер

Бульдозер выпал из кузова грузовика прямо во время движения / Фото "Киева оперативного"

ДТП на вулиці Семена Скляренка, у Києві на Куренівці з вантажівки випав бульдозер

Автопроисшествие с бульдозером произошло под мостом / Фото "Киева оперативного"

ДТП на вулиці Семена Скляренка, у Києві на Куренівці з вантажівки випав бульдозер

Киевляне шокированы уровнем безопасности на столичных дорогах / Фото Magnolia TV

Текст публикации "Киева оперативного":

На улице Семена Скляренко из грузовика выпал бульдозер. Вот так просто взял и выпал. Это еще очень повезло, что он на какой-то автомобиль не упал – прибило бы мгновенно. Безопасность перевозок как пассажирских, так и грузовых у нас просто имеет огромные проблемы.